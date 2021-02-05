جدة - نرمين السيد - وقال الحزب فى بيان له، إن الفنان الراحل ترك إرثًا من الأعمال الفنية الرائعة، التى ساهمت فى تشكيل الوجدان السينمائى الاجتماعى والوطنى، ولعل أبرزها الطريق إلى إيلات.
وأعرب الحزب عن بالغ التعزية لكل محبى الفنان الراحل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المصريين الأحرار ناعيا عزت العلايلى: ترك إرثا من الأعمال الفنية الرائعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.