المصريين الأحرار ناعيا عزت العلايلى: ترك إرثا من الأعمال الفنية الرائعة

جدة - نرمين السيد - وقال الحزب فى بيان له، إن الفنان الراحل ترك إرثًا من الأعمال الفنية الرائعة، التى ساهمت فى تشكيل الوجدان السينمائى الاجتماعى والوطنى، ولعل أبرزها الطريق إلى إيلات.

وأعرب الحزب عن بالغ التعزية لكل محبى الفنان الراحل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.