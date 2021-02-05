وفد الكنيسة الأرثوذكسية يهنئ مطران إيبارشية سوهاج الجديد

جدة - نرمين السيد - استقبل الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، بمقر المطرانية، اليوم الجمعة، وفدًا من الكنيسة الأرثوذكسية بسوهاج، برئاسة الأنبا باخوم، أسقف سوهاج والمنشأة والمراغة للأقباط الأرثوذكس، ولفيف من الآباء الكهنة.





جاء ذلك فى إطار تقديم التهنئة للأنبا توما، بمناسبة سيامته الأسقفية وتجليسه على كرسى إيبارشية سوهاج. شارك فى الاستقبال القمص بشرى لبيب، وكيل المطرانية والقمص مرقس عدلى، والأب بطرس طانيوس، والأب بولس ميخائيل، والأب عمانوئيل محروس.

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