تنسيقية الأحزاب تشكر الحكومة بعد الاستجابة لمقترح إصدار عملة لتكريم الأطباء

جدة - نرمين السيد - أعربت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن خالص تقديرها للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لاستجابته لمبادرة تكريم الفرق الطبية المصرية بطباعة رموزها على العملة المعدنية من فئة الجنيه ونصف الجنيه.





وأطلقت اللجان النوعية بالتنسيقية، فى شهر إبريل 2020، المبادرة تخليدًا لجهود الفرق الطبية فى مواجهة جائحة كورونا تحت اسم "أبطالنا رموز العملة الوطنية"، ولتكون رسالة معنوية من الشعب المصرى، وهى المبادرة الأولى عالميا لتكريم الفرق الطبية. وكان نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ، قدموا اقتراح برغبة للدكتور محمد معيط وزير المالية، لمناقشة تنفيذ تلك المبادرة. وثمنت التنسيقية سرعة استجابة الدولة وإصدار العملة المعدنية المقترحة لتكون رسالة شكر وتقدير، ورسالة توعية للأجيال القادمة بأن مصر تفتخر وتكرم أبناءها المخلصين فى كل المجالات. لمتابعة لينك خبر استجابة وزارة المالية اضغط هنا لمتابعة لينك مبادرة التنسيقية "أبطالنا رموز العملة" اضغط هنا



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