معهد كامبريدج ينعى الدكتور جورج بباوى

جدة - نرمين السيد - وجاء فى ترجمة نص النعى: "ببالغ الأسى وشعور عميق بالخسارة، علم موظفو معهدنا وأعضاؤه ومديروه بوفاة جورج بباوى صديقنا العزيز، المدير السابق للدراسات الأرثوذكسية فى المعهد". ويعد جورج أحد الأسماء المعروفة فى الأوساط العلمية الأرثوذكسية، وكاتب وأكاديمى مرموق، وقدم إسهامه الكبير فى المناهج الدراسية لمؤسستنا فى السنوات الأولى من عمل المعهد، وحفزت محاضراته وتعليمه المفعمين بالحيوية كثيرين من تلاميذنا على التفكير بعمق فى الإيمان المسيحى والتقليد الأرثوذكسى، وسيظل فى قلوبنا دائما فى المعهد من خلال آثار شخصيته المتفائلة، ورباطته التى لا تُقهر.



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