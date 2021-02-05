عاجل بالصور.. السيسى يتفقد مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة 300 فدان

جدة - نرمين السيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم الجمعة مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة 300 فدان، والذى يقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائرى ومقابل لمطار القاهرة الدولى.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مركز النقل الجماعى يتضمن كافة المكونات المتكاملة لنقل المواطنين والمسافرين، منها محطة دولية للحافلات، وموقف نقل إقليمى، ومركز تجارى، ومجمع إدارى، ومناطق ترفيهية ومطاعم، وفندق، بالإضافة إلى ورش الخط الرابع لمترو الأنفاق.

ويتميز موقع الجغرافى للمشروع بأنه يتوسط محاور ربط الطرق الرئيسية للجمهورية، بالإضافة إلى قربه من مطار القاهرة الدولى، ليساعد على سهولة تنقل وحركة المسافرين الداخلية والخارجية ويساعد على تقليل الكثافات المرورية داخل القاهرة وسهولة وتوفير وقت الرحلات وتقليل معدلات استهلاك الوقود والمحافظة على البيئة.

ووجه الرئيس بأن يتضمن مركز النقل الجماعى، بمحطته الدولية كافة الخدمات على أحدث مستوى بقدرة استيعابية كبيرة، ليتكامل مع التطوير الذى تم مع شبكة الطرق المحيطة به، لاستيعاب الحركة المرورية من وإلى المركز، حيث تم تطوير طريق السويس، ليصبح بعرض 9 حارة مرورية لكل إتجاه، وكذلك إنشاء الطريق الداعم للطريق الدائرى ليصبح إجمالى عدد 8 حارة مرورية لكل اتجاه، فضلا عن إنشاء طريق جديد للربط بين الطريق الدائرى و طريقى السويس ومحور محمد نجيب.

كما تفقد الرئيس كذلك مشروعات تطوير طرق ومحاور مناطق شرق القاهرة خاصة تلك التى تربط محاور وطرق مدينة نصر الجديدة بطريق السويس و الطريق الدائرى، وكذلك الطرق والكبارى داخل نطاق مدينة نصر لتسهيل الحركة المرورية على المواطنين خاصة فى منطقة الحى الثامن الجارى انشاء عدد من المحاور الطولية والعرضية به للربط بين طرقه الرئيسية وطريق الأوتوستراد و طريق السويس.

ووجه الرئيس بالإسراع فى معدلات التنفيذ، والانتهاء من تلك المشروعات لتخفيف الضغط المرورى على الشوارع الرئيسية وسرعة تنقل المواطنين وتوفير الوقود، وكذلك التنسيق الدقيق بين جميع جهات الدولة بشأن استغلال العمليات الانشائية الحالية للطرق، لتجديد المرافق فى نطاق تلك المشروعات من شبكات صرف وشبكات مياه صحية جديدة بديلة للشبكات القديمة المتهالكة، وطبقا لأعلى المواصفات ومعايير الجودة خدمة لسكان تلك المناطق.