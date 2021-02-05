البطريرك ثيوفيلوس الثالث يدين اعتداء متطرف إسرائيلى على الكنيسة الأرثوذكسية

جدة - نرمين السيد - وأشار البطريرك ثيوفيلوس الثالث، من خلال بيان صادر عن بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، اليوم الجمعة، إلى أن اعتداءات المتطرفين الإسرائيليين على الكنائس والمساجد آخذة بالتزايد، وأن عدم معالجة السلطات الرسمية لها، والتساهل بالتعامل مع هذه الأعمال الإرهابية، يؤدى إلى تأجيج الصراع فى المدينة المقدسة، ويبعدها أكثر عن تحقيق السلام والاستقرار.

وطالب بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، المجتمع الدولى بالتدخل للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه الاعتداءات، ووضع حد لمحاولات الجماعات الإسرائيلية المتطرفة تغيير الطابع الفسيفسائى لمدينة القدس بالقوة من خلال ترهيب المصلين المسيحيين والمسلمين، والاعتداء على رجال الدين، وكتابة شعارات الكراهية على أبواب الكنائس والمساجد، ومحاولات السيطرة على العقارات كما يحدث من محاولات الجماعات الاستيطانية الاستحواذ على العقارات الكنسية الأرثوذكسية فى باب الخليل، والمتمثلة بفندقى الامبيريال والبترا وغيرها من العقارات، بطرق ملتوية وعبر صفقات فاسدة يسودها الرشى والابتزاز والضغوط.

وشدد على أن بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، وأبناء الكنيسة الأرثوذكسية فى جميع الأراضى المُقدسة على ضفتى نهر الأردن، يقفون إلى جانب البطريركية الأرثوذكسية الرومانية، والبطريرك دانيال لدعمه، فى وجه هذه العملية الإرهابية التى تعكس مدى حقد المتطرفين الإسرائيليين على الديانة المسيحية بشكل عام والكنيسة الأرثوذكسية خصوصًا.