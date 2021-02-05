جدة - نرمين السيد - وأشار البطريرك ثيوفيلوس الثالث، من خلال بيان صادر عن بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، اليوم الجمعة، إلى أن اعتداءات المتطرفين الإسرائيليين على الكنائس والمساجد آخذة بالتزايد، وأن عدم معالجة السلطات الرسمية لها، والتساهل بالتعامل مع هذه الأعمال الإرهابية، يؤدى إلى تأجيج الصراع فى المدينة المقدسة، ويبعدها أكثر عن تحقيق السلام والاستقرار.
وطالب بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، المجتمع الدولى بالتدخل للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه الاعتداءات، ووضع حد لمحاولات الجماعات الإسرائيلية المتطرفة تغيير الطابع الفسيفسائى لمدينة القدس بالقوة من خلال ترهيب المصلين المسيحيين والمسلمين، والاعتداء على رجال الدين، وكتابة شعارات الكراهية على أبواب الكنائس والمساجد، ومحاولات السيطرة على العقارات كما يحدث من محاولات الجماعات الاستيطانية الاستحواذ على العقارات الكنسية الأرثوذكسية فى باب الخليل، والمتمثلة بفندقى الامبيريال والبترا وغيرها من العقارات، بطرق ملتوية وعبر صفقات فاسدة يسودها الرشى والابتزاز والضغوط.
وشدد على أن بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، وأبناء الكنيسة الأرثوذكسية فى جميع الأراضى المُقدسة على ضفتى نهر الأردن، يقفون إلى جانب البطريركية الأرثوذكسية الرومانية، والبطريرك دانيال لدعمه، فى وجه هذه العملية الإرهابية التى تعكس مدى حقد المتطرفين الإسرائيليين على الديانة المسيحية بشكل عام والكنيسة الأرثوذكسية خصوصًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البطريرك ثيوفيلوس الثالث يدين اعتداء متطرف إسرائيلى على الكنيسة الأرثوذكسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.