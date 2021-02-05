بمناسبة عيد الشرطة الــ69.. احتفالية لأسر شهداء الشرطة بمديرية أمن القاهرة

أقامت مديرية أمن القاهرة احتفاليات لتكريم عدد من أسر الشهداء المقيمين بنطاق المحافظة. وقد تم خلال الإحتفاليات تقديم التهنئة لأسر الشهداء بتلك المناسبة الوطنية تقديراً لما قدمه ذويهم من تضحيات فداءاً لأمن الوطن. ومن جانبهم أعربت أسر الشهداء عن تقديرهم واعتزازهم بهذا التكريم والذى يؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائها شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار.





يأتي ذلك فى ضوء الإحتفال بعيد الشرطة الــ 69، وتخليداً لذكرى معركة الإسماعيلية التى ستظل رمزاً للفخر والنضال فى تاريخ الشرطة المصرية وشاهداً على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة ..

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