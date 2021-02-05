نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، عددًا من الموضوعات الهامة نستعرضها كالتالي .
وفاة الفنان عزت العلايلي عن عمر يناهز 86 عاما
وفاة سعد الجمال عضو مجلس النواب
خلي بالك.. سجن وغرامة لـ 10 آلاف جنيه حال تأجيرك لعقار دون إخطار الشرطة
تصل لـ600 جنيه.. قيمة الرسوم والضرائب على السيارات بمشروع قانون المرور الجديد
التعليم العالي: فتح باب القبول الالكتروني بالجامعات الخاصة غدا.. وتسجيل الرغبات 12 فبراير
القبض على 7 أشخاص أشعلوا الشماريخ بطريق الأوتوستراد لإحياء ذكرى أحداث إستاد بورسعيد
قرار نهائي من مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن نقل سفارة بلاده إلى القدس
شوبير يوجه رسالة لحفيظ دراجي وخليل البلوشي بسبب مباراة الأهلي والدحيل
عودة المحذوفين.. طريقة تظلمات التموين 2021 والمستندات المطلوبة
حالة عدم الاستقرار انتهت بالأمس..الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس الأسبوع
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار.. وفاة الفنان عزت العلايلي وفتح باب القبول الإلكتروني بالجامعات الخاصة غدا.. وطريقة تظلمات التموين 2021 والمستندات المطلوبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.