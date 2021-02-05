أهم الأخبار.. وفاة الفنان عزت العلايلي وفتح باب القبول الإلكتروني بالجامعات الخاصة غدا.. وطريقة تظلمات التموين 2021 والمستندات المطلوبة

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، عددًا من الموضوعات الهامة نستعرضها كالتالي .

وفاة الفنان عزت العلايلي عن عمر يناهز 86 عاما

أعلن محمود العلايلي -نجل الفنان القدير عزت العلايلي- عن وفاة والده صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

وفاة سعد الجمال عضو مجلس النواب

توفي منذ قليل النائب سعد الجمال عضو مجلس النواب ومساعد رئيس حزب الوفد عن عمر يناهز 75 عام.. ا للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

خلي بالك.. سجن وغرامة لـ 10 آلاف جنيه حال تأجيرك لعقار دون إخطار الشرطة

جاءت تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 هادفة إلي مواجهة العناصر الإرهابية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

تصل لـ600 جنيه.. قيمة الرسوم والضرائب على السيارات بمشروع قانون المرور الجديد

يعتبر قانون المرور الجديد من أهم القوانين التى من المنتظر ان ترى النور خلال الأيام القادمة ، حيث يهدف القانون .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

التعليم العالي: فتح باب القبول الالكتروني بالجامعات الخاصة غدا.. وتسجيل الرغبات 12 فبراير

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى،عن بدء العمل بنظام القبول الإلكترونى للأماكن الشاغرة .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

القبض على 7 أشخاص أشعلوا الشماريخ بطريق الأوتوستراد لإحياء ذكرى أحداث إستاد بورسعيد

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 7 أشخاص لقيامهم باشعال الشماريخ بطريق الأوتوستراد دائرة قسم شرطة .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

قرار نهائي من مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن نقل سفارة بلاده إلى القدس

اتخذ مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، قرارا نهائيا بشأن سفارة الولايات المتحدة في مدينة القدس المحتلة. .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

شوبير يوجه رسالة لحفيظ دراجي وخليل البلوشي بسبب مباراة الأهلي والدحيل

وجه أحمد شوبير لاعب النادي الأهلي السابق الشكر للمعلقين خالد البلوشي و حفيظ دراجي .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

عودة المحذوفين.. طريقة تظلمات التموين 2021 والمستندات المطلوبة

وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري مديريات وزارة التموين والتجارة الداخلية .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

حالة عدم الاستقرار انتهت بالأمس..الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس الأسبوع