رشا اسحق: انتخاب مصر لرئاسة لجنة بناء السلام للمرة الأولى تكليلا لجهود الدبلوماسية المصرية

أشادت النائبة رشا اسحق، عضو مجلس الشيوخ، بانتخاب مصر لرئاسة الدورة الـ ١٥ للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، خلفا لكندا بمقر الأمم المتحدة بنيويورك وذلك عقب اعتماد الترشيح المصري على مستوى المجموعة الإفريقية في نيويورك لتصبح مصر مرشحا ممثلا لأفريقيا لتولى هذا المقعد الهام.

رشا اسحق: انتخاب مصر تكليلًا لجهود الدبلوماسية

وقالت عضو مجلس الشيوخ، رشا اسحق، لقد جاء انتخاب مصر لرئاسة لجنة بناء السلام للمرة الأولى تكليلا لجهود الدبلوماسية المصرية على مدار عقد و نصف، ودليلا على الثقة الأممية والإفريقية فى قدرة مصر على مواصلة تعزيز دور منظومة بناء السلام بالأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه قد أظهرت مداخلات أعضاء اللجنة حفاوة و تقدير بالغين بدور مصر الرائد في بناء السلام وتأكيد التزام عضوية اللجنة بدعم أجندة بناء السلام وتأييد أولويات الرئاسة المصرية.

ووجهت عضو مجلس الشيوخ التحيه لشعب مصر العظيم و لفخامة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي هذا النجاح الجديد لمصر في الامم المتحدة.