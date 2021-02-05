بعد غياب سنوات عن الإعلام .. وفاة إبراهيم عبد العاطي مخترع جهاز فيروس سي

استيقظ الشعب المصري اليوم الجمعة الموافق 5 فبراير 2021، على رحيل الدكتور إبراهيم عبدالعاطي، مخترع جهاز علاج فيروس سى والإيدز، عن عمر يناهز الـ ٧٤ عامًا، إثر أزمة قلبية، والذي غاب لسنوات عن الإعلام بعد الكثير من الانتقادات التي طالته بسبب اختراعاته.

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وشيعت جنازة الراحل عصر اليوم في مقابر الأسرة بمحافظة الإسكندرية، وقامت عائلة الراحل بتلقى العزاء في الفقيد على المقابر، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تطالب بتقليل التجمعات تجنبًا الإصابة بالفيروس.

مرض الدكتور إبراهيم عبد العاطي

وقالت الدكتورة وفاء الدريني، شقيقة زوجة الفقيد في تصريحات صحفية صباح اليوم، أن الدكتور إبراهيم عبدالعاطي توفى إثر أزمة قلبية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، مشيرة إلى أنه كان سيجري له عملية تسليك لشرايين القلب إلا أن الموت لاحقه.

وأوضحت أن الأسرة قررت اقتصار تلقي العزاء بالمقابر تنفيذا للإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، مؤكدة إلى أن الأسرة سوف تعود إلى القاهرة فور انتهاء تشييع الجثمان.

رحيل عزت العلايلي يصدم جمهوره

وفي سياق متصل شهد صباح اليوم أيضًا رحيل الفنان القدير عزت العلايلي عن عمر يناهز 86 عامًا، وأعلن خبر وفاته نجله الدكتور محمود العلايلي، وعبر الجمهور العربي ومشاهير الوسط الفني عن صدمتهم برحيله.

ونعى المشاهير النجم الكبير، بكلمات مؤثرة مؤكدين أنه طالما كان فنان مبدع ومتميز وشخصية مرحة محبة للحياة، بجانب كونه قدم أعمال فنية مميزة سُجل بعضها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في السينما.