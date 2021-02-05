روسيا تطرد 3 من الدبلوماسيين بسبب مشاركتهم في المظاهرات الداعمة للمعارض نافالني

كشفت وزارة الخارجية الروسية عن طرد 3 من موظفين البعثات الدبلوماسية "الألمانية والسويدية والبولندية"، وذلك بعد مشاركتهم في المظاهرات غير المرخصة الداعمة للمعارض الروسي المعتقل أليكسي نافالني.

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وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أنها استدعت سفير المملكة السويدية بجانب القائم بأعمال جمهورية بولندا ومبعوث سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وقامت بإبلاغهم عن احتجاجها على المشاركة المسجلة لموظفين في القنصليتين العامتين السويدية والبولندية في سان بطرسبورغ والسفارة الألمانية في موسكو في المظاهرات غير الشرعية والتي كانت يوم 23 يناير المنصرم 2021.

الخارجية الروسية تطالب الدبلوماسيين المشاركين في المظاهرات مغادرة البلاد

وقالت الخارجية الروسية: "أن مثل هذه التصرفات من قِبلهم، تعتبر غير مقبولة وهي لا تتطابق مع عملهم الدبلوماسي، وأنه تم إعلان الدبلوماسيين المشاركين في المظاهرات غير الشرعية، شخصيات غير مرغوب فيها بالتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والتي تم توقيعها في 18 أبريل لعام 1961".

وأضافت الوزارة أنه تم توجيههم بمغادرة أراضي روسيا الاتحادية في أقرب وقت، لافتة أنه من المتوقع أن تلتزم البعثات الدبلوماسية الثلاث "السويدية والبولندية والألمانية" مع كوادرها بأحكام القانون الدولي بشكل صارم.

المعارض الروسي نافالني يطالب أنصاره بمواصلة المظاهرات

وفي سياق متصل حث المعارض الروسي المعتقل أليكسي نافالني البالغ من العمر 44 عامًا، أنصاره على مقاومة "الترهيب" في ظل حملة قمعية تشنها السلطات ضد المتظاهرين، ووجه الشكر لأنصاره الداعمين له، مطالبًا منهم مواصلة العمل على "تحرير البلاد من اللصوص والمحتلين في السلطة" على حد وصفه.وكانت السلطات الروسية ألقت القبض على نافالني الشهر الماضي فور عودته إلى روسيا بعد محاولة تسميمه العام الماضي، وقام نافالني بتوجيه تهمة تسميمه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًأ أنه من أعطى الأوامر لتسميمه، لكن الكرملين ينفي ذلك بشده.