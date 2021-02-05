صور.. وزير الأوقاف خلال ندوة الإعلام الدينى: جزاء الخونة القتل بنص القرآن

جدة - نرمين السيد - وشهد الندوة المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والمستشار أحمد عبدالعزيز أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، والدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية، وعدد من نواب مجلسى النواب والشيوخ، ورؤساء تحرير الصحف والمجلات والإعلاميين والصحفيين، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

بدأت الندوة بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم.

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة، التحية والتقدير لمحافظ جنوب سيناء، على هذه الدعوة والاستضافة الكريمة، وهى مبادرة دائمة منه فى كل الفعاليات الوطنية والثقافية، مضيفًا: "القاعة التى نتواجد فيها احتضنت من قبل أحد أهم المسابقات العالمية فى القرآن الكريم".

وشدد على أنه لا يجب الاستهانة بقوى مصر الناعمة وعلينا استغلالها لاستعادة الدور الريادى والثقافى المصرى فى جميع دول العالم، مستشهدًا بوفد الدعاة المصريين فى السودان وكيف تم استقبالهم.

وأضاف أن الحرب المعاصرة حرب وعى وذاكرة ، وأن هناك فرقًا شاسعًا بين التعبير عن الرأى الذى كفله الدستور، وبين الكذب والافتراء ومحاولات إسقاط الدول أو إفشالها، فالمفسدون جهرًا خوارج وبغاة، والمفسدون سرًّا هم الجبناء المنافقون، موضحًا أن النفاق قائم على مخادعة المجتمع وبث الأراجيف بين أبنائه، وأن الكذب وإشاعة الفتنة من أخص صفات المنافقين.

وأكد أن الخونة والعملاء والطابور الخامس خطر داهم فى ظهور أوطانهم، ومرض يجب استئصاله، وأن أخطر أنواع الخيانة هى الخيانة تحت غطاء الدين، أو المتاجرة بشعارات زائفة يعرفها الجميع، وأن كشف الخونة وتخليص المجتمع من شرهم واجب شرعى ووطنى، لا غنى عنه للحفاظ على أمن الدول وأمانها، مبينًا أن جزاء الخونة والجواسيس القتل بنص القرآن الكريم، لأنه لم تسقط أى دولة عبر التاريخ إلا كانت هناك خيانة من بعض أبنائها.

وأوضح أن من أهم صفات المنافقين الخونة والعملاء محاولة تعطيل مسيرة الاقتصاد وإفشال الدولة اقتصاديًّا، مستشهدًا بما جاء فى القرآن الكريم، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِى قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ * وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِى الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ"، ويقول عز وجل: "لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ"، ويقول تعالى: "هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ"، ويقول عز وجل: "لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِى الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا * مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا".

وأضاف: "والله أرى أن ما يحدث فى مصر من مشروعات فى مختلف المجالات هو رحمة ولطف من الله و بحسابات البشر تمويل هذه المشروعات لا يخطر ببال أى شخص، وثلما حدث من قبل حين قلنا هنعمل قناة السويس ومشروعات طاقة وبفضل الله تم الانتهاء منها وتوفير الدعم لها، لأن خزائن الله لا تفنى"، متابعًا: "يجب علينا التوكل على الله والأخذ بالأسباب، لأن المطلوب الأخذ بالأسباب وحده لن ينجح دون توفيق الله".

وأكد الكاتب الصحفى كرم جبر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أنشأ دولة جديدة فى 6 سنوات، ولم يأت من قبل أى زعيم حقق ما حققه الرئيس السيسى على أرض الواقع، وهذا أعطى ثقة المصريين تجاه رئيسهم، لثقتهم أن الدولة تتقدم وتبنى وتنفذ العديد من المشروعات فى جميع المجالات.

وأضاف جبر، أن الله أنقذ مصر فى أدق الأوقات التى مرت بها وحباها بالرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يعتز بمصريته ويدير البلاد بحكمة خالصة، مضيفًا أن هناك عدد من التوجهات الإعلامية الخارجية التى تحاول تشويه صورة مصر، ولكن مصر دولة قوية وصامدة وتحقق معدلات تنمية كبيرة بشهادة جميع المؤسسات الدولة، فى ظل قيادة حكيمة وحكومة رائدة لديها القدرة على الاستجابة والوعى وتنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، نحو تنمية الوعى ومواجهة التحديات، مضيفًا أن أى دولة لو كانت تعرضت لما تعرضت له مصر لاهتزت وسقطت مهما كانت قوية.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، هو أول رئيس يتصدى لملف العشوائيات، وأكبر دليل على ذلك الثورة الكبرى التى تتحقق على أرض الواقع من خلال المشروع القومى لتطوير 4500 قرية، مضيفًا: "علينا جميعا أن نلتف حول الرئيس السيسى ونثق أن هذا المشروع سيتحقق بنجاح كبير وسيتم تطوير القرى وتوابعها بالكامل، لنصبح أول دولة فى العالم تقوم بتحقيق مثل هذا المشروع القومى".

وتابع: "هنا يظهر أهمية الوعى لحماية المجتمع من محاولات الجماعات الإرهابية فى بث سمومها والتشكيك فى المشروعات القومية الكبرى التى تحدث على أرض الواقع، وعلى الإعلام دور كبير فى الانتباه لما تحاول يحدث وعليهم شرح المشروعات القومية وما يحدث فى مصر من نقلة حقيقية".

ومن جانبه أكد خالد فودة، عن سعادته لوجود هذه الندوة على أرض شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، لافتًا إلى أن سيناء الأرض المقدسة كانت مهد للأديان السماوية الثلاث، واكتسبت ما لم تكتسبه بقعة أخرى من بقاع الدنيا، وصارت رمزًا من الأماكن الدينية.

وأضاف فودة: "يشرفنى اليوم أن استقبلكم مرحبا بكم شاكرًا حرصكم على إقامة الندوة فى مدينة شرم الشيخ لتجدد دعوة الرسل والأنبياء من فوق أرضها، وأتمنى أن تجيب الندوة على جميع الأسئلة الملحة، خصوصًا التحديات التى تواجه الإعلام ورجال الدين".

وقال الدكتور أسامة العبد، إن أهل الشر لا يرون الخير إلا شر سواء كان فى أنفسهم أو فى غيرهم أو وطنهم، لأن أهل الشر ليس لهم وطن، مضيفًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، قام ببناء مصر جديدة ورأينا كيف تم تشييد الطرق والكبارى بشكل لم يحدث من قبل.

وتابع أنه على رجال الإعلام الذين يتحدثون باسم الإسلام أن تتوافر فيهم صفة الداعية من حيث الدعوة إلى الله والقول الحسن، مضيفًا: "نحن فى بلد الأمن ومن أرض السلام ومن مسجد السلام ندعو العالم إلى السلام، ودائما وأبدا مصر ستظل بلد السلام التى حباها الله بالأزهر الشريف قبلة العلماء والعلم".

وأضاف أن عقارب الساعة لن تعود إلى الخلف ولن يتمكن أهل الشر من إيقاع الفتنة فى البلد، وأوضح أن مصر أمنة ومطمئنة ولن تضيع أبدًا، والإرهاب أسود وأعمى لا يعرف وطنًا أو أهلنًا أو نفسًا وكلنا ضده، مختتما: "نسأل الله أن يرفع قيمة مصر إلى قيمتها العربية والإفريقية والعربية".