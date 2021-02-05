صندوق مكافحة الإدمان يطلق البرنامج التدريبى السادس ضمن مشروع مودة

جدة - نرمين السيد - شهد عمرو عثمان، مساعد الوزيرة ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، البرنامج التدريبى السادس للتوعية الأسرية للمتعافين من تعاطى المخدرات، والمقبلين على الزواج، ضمن مشروع "مودة"، الذى تنفذه وزارة التضامن، للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، بمقر صندوق مكافحة الإدمان.





وحرص "عثمان" على إجراء مناقشات مع المتعافين وأسرهم حول أهمية البرنامج التدريبى ومدى الاستفادة منه، لتكوين أسرة مستقرة فى ظل وجود ارتباط وثيق بين التفكك الأسرى وتعاطى وإدمان المواد المخدرة.

وتضمن البرنامج التدريبى العديد من الجلسات من خلال المتخصصين، حول الجوانب الشرعية والأبعاد النفسية والاجتماعية، كذلك الجوانب الصحية فى العلاقات الأسرية، فى إطار حرص وزارة التضامن وصندوق مكافحة الإدمان على تقديم الخدمات المُتكاملة للمتعافين من مرض الإدمان.

وأكد أن التعافى يبدأ بتدعيم الاستقرار الأسرى للمتعافى، وتهيئة بيئة أسرية داعمة لرحلة الدمج المجتمعى برحلة الدعم النفسى والتأهيلى لهم ولذويهم، ويستمر بالتمكين الاقتصادى المتمثل فى التدريب المهنى وتدعيم المشروعات الصغيرة للمتعافين.

وسلم عثمان المتعافين شهادات تفيد بمشاركتهم فى البرنامج التدريبى للتوعية الأسرية "مودة" الخاص، بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وأيضا تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة، لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسرى وفض المنازعات، بما يُساهِم فى خفض معدلات الطلاق، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ برنامج "مودة".

يذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة الصندوق، كان قد أجرى أبحاث على الإناث المتعافيات من الإدمان، كشف أن 85% منهن مثلت الخلافات الأسرية أحد أهم أسباب وقوعهن فى براثن الإدمان، و34% منهن أدى تعاطيهن إلى خلافات أسرية جسيمة وأن أحد أهم عوامل التعافى يتمثل فى الاستقرار الأسرى لدى المتعافى ووجوده فى بيئة أسرية داعمة للتعافى.