مطار القاهرة يحصل على شهادة الاعتماد الصحى  

جدة - نرمين السيد - حقق مطار القاهرة الدولى إنجازًا جديدًا لحصوله على شهادة الاعتماد الصحى للسفر الأمن الممنوحة من مجلس المطارات الدولى ACI، ويصبح سادس المطارات المصرية حصولا على هذه الشهادة من خلال تقييم التدابير والإجراءات الوقائية و الاحترازية الصحية الجديدة التى تم تطبيقها أثناء جائحة كورونا للتأكد من صحة وسلامة جميع العاملين والمسافرين عبر المطار.





وأعرب الطيار محمد منار وزير الطيران، عن شكره وتقديره لجميع العاملين بمطار القاهرة على جهودهم الكبيرة التى ظهرت واضحة خلال الفترة الماضية ولتفانيهم وإخلاصهم فى مختلف مواقع العمل بما يليق بمكانة ووضع قطاع الطيران المدنى المصرى.

وأكد الوزير على أن حصول المطارات المصرية لهذة الشهادات جاء ليثبت التزامها التام بتطبيق أعلى التدابير والإجراءات الوقائية منذ بداية فترة تفشى وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" بما يتوافق مع المنظمة الدولية للطيران المدنى ومنظمة الصحة العالمية.

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