وزارة السياحة والآثار تدعو المدونين للترويج لمبادرة شتى فى مصر

جدة - نرمين السيد - دعت وزارة السياحة والآثار مجموعة من المدونين والمؤثرين المصريين، لزيارة عدد من المدن السياحية المصرية، للترويج لها عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تتمتع بآلاف المتابعين، فى إطار خطة الوزارة لتنشيط حركة السياحة الداخلية والترويج لمبادرة "شتى فى مصر".





وسوف يقوم هؤلاء المدونين والمؤثرين بزيارة عدد من المدن السياحة منها "الأقصر وأسوان والغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا"، لتعريف المصريين بالمقومات السياحية والأثرية التى تتمتع بها هذه المدن وتشجيعهم على زيارتها، من خلال التقاط عدد من الصور وتصوير فيديوهات تعبر عن الطبيعة الخلابة والجو المشمس الذى تتمتع به هذه المدن، بالإضافة إلى المتاحف والمواقع الأثرية بها، ونشرها على صفحاتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعى.

ومن جانبه، أشار المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، أن زيارة المدونين والمؤثرين المصريين والأجانب للمقاصد السياحية المصرية تساهم فى تنشيط السياحة المصرية، وأن نشر المدونين والمؤثرين للصور والفيديوهات التى تعبر عن تجربتهم خلال زيارتهم للمقاصد السياحية المصرية على مواقع التواصل الاجتماعى سيساهم فى تشجيع السياحة الخارجية أيضا حيث لديهم عدد كبير من المتابعين الأجانب من كافة دول العالم.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة "شتى فى مصر" أطلقتها وزارة السياحة والآثار، ووزارة الطيران المدنى بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية لتنشيط السياحة الداخلية، منذ 15 يناير الماضى وسوف تستمر حتى 28 فبراير الجارى، لتنشيط السياحة الداخلية وتشجيع المصريين على زيارة الأماكن السياحية والأثرية ببلدهم والاستمتاع بالطبيعة الخلابة والجو المشمس، وبمشاهدة المعالم الأثرية والتعرف على الحضارة المصرية العريقة، من خلال منح تخفيض على أسعار تذاكر الطيران الداخلى للمصريين والأجانب إلى الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم، بسعر موحد يتراوح مابين 1500 إلى 2000 جنية شاملة الضرائب، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الفنادق المشاركة فى المبادرة فئات الثلاثة وأربعة وخمسة نجوم والتى ستطبق أسعار تشجيعية للإقامة بها شاملة الضريبة والخدمات والوجبات.

كما منح المجلس الأعلى للآثار تخفيض 50% على أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بمحافظات قنا والأقصر وأسوان.