إسبانيا تحتجز الإخوانى الهارب محمد غريب قناوى تمهيدا لتسليمه للقاهرة

جدة - نرمين السيد - وكان الإخوانى قناوى، قد أدين بجرائم عنف فى محافظة الإسكندرية مسقط رأسه، حيث قضت محكمة النقض، فى العام 2015 بحبسه 3 سنوات لاتهامه بالتورط فى أعمال عنف وقعت بمنطقة سيدى بشر بالإسكندرية.

وقبلها قضت محكمة المنتزه فى الإسكندرية فى مارس من العام 2014 حبس قناوى 3 سنوات وستة أشهر، وتغريمه 50 ألف جنيه، لإدانته بالانضمام لجماعة الإخوان، والضلوع فى أعمال العنف والشغب التى شهدتها منطقة سيدى بشر.