فيديو.. وزير الأوقاف: تجديد أكثر من 130 مسجدا بجنوب سيناء فى عهد السيسى

جدة - نرمين السيد - أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم، من مسجد السلام بمدينة شرم الشيخ بعد تطويره، يرافقه خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.





وعلى هامش افتتاح المسجد، تحدث الدكتور محمد مختار جمعة، لـ"قناة النيل للأخبار"، عن خطة وزارة الأوقاف لتقديم الدعم اللازم لعدد من المساجد بمحافظة جنوب سيناء، قائلا: "عدد المساجد التى تمت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إحلال وتجديدا وصيانة بمحافظة جنوب سيناء بالتحديد أكثر من 130 مسجدا، منهم 70 مسجدا فى 5 سنوات من تنفيذ وزارة الأوقاف".

وتابع: "اليوم يتم افتتاح مسجد السلام، وفى شهر مارس الموافق العيد القومى للمحافظة، أحد المساجد الكبرى سيتم افتتاحها، وهناك نقلة فى كل المجالات".

وخلال خطبة الجمعة، قال وزير الأوقاف: "الله سبحانه وتعالى يقول: "طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى"، بالقرآن والأديان جاءت لسعادة الناس والقرآن تحدث عن المنافقين حديثا يكشف طبيعتهم فى كل مكان وزمان، وبين لنا أن الله لا يحب الفساد والمفسدين، والمفسدين قسمان الأول هم الخوارج والبغاة وأحكامهم فى الفقه وعند الفقهاء معلومة كما ورد فى القرآن، فمن جعل الإفساد والتخريب منهج فهم بغاة.

وتابع جمعة: "قضية الوعى هامة جدا لأن المنافقين يستغلون الجهل وعدم الوعى، ومبادرة الوعى التى أطلقناها فى وزارة الأوقاف بالتنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام، وبعض المفسرين فسر قول الله "وفيكم سماعون" بالجواسيس ومن هنا يأتى التحذير من الخونة والجواسيس والطابور الخامس، ولم تسقط دولة عبر التاريخ إلا وكانت الخيانة من بعض أبناءها".

وأكد وزير الأوقاف:"قضية الوعى وبيان ما تحكم به الدول وإنجازات لدحض هؤلاء المنافقين والخونة"، لافتا إلى القرآن الكريم تحدث عن الطابور الخامس والمنافقين، ونفرق هنا بين التعبير عن الرأى والكذب والافتراء والتدليس قصد الفتنة وإيقاع الدول، والعملاء والخونة والجواسيس جزاءهم مثلما ذكر الله فى القرآن :"مَّلْعُونِينَ ۖ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓاْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَقْتِيلًا".

وتابع: وصفتهم الثانية هي الحقد على الأوطان مثلما تفعل الجماعات الإرهابية يقول الله تعالى:"إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ۖ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ".