جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعى لكل قطاعات وأجهزة الوزارة، والحرص على مد جسور التعاون والتواصل الاجتماعى، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات، والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع، لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين.
وشارك فى الحملة العديد من "طلبة الكلية- الضباط - الأفراد - عاملين مدنيين - مجندين"، إيمانًا منهم بأهمية الدور المجتمعى لجهاز الشرطة ورغبة منهم فى تقديم المساعدة للمرضى.
ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية ممثلة فى أكاديمية الشرطة ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. أكاديمية الشرطة تنظم حملة للتبرع بالدم بمشاركة الطلبة والضباط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.