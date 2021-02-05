فيديو.. أكاديمية الشرطة تنظم حملة للتبرع بالدم بمشاركة الطلبة والضباط

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعى لكل قطاعات وأجهزة الوزارة، والحرص على مد جسور التعاون والتواصل الاجتماعى، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات، والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع، لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين.

وشارك فى الحملة العديد من "طلبة الكلية- الضباط - الأفراد - عاملين مدنيين - مجندين"، إيمانًا منهم بأهمية الدور المجتمعى لجهاز الشرطة ورغبة منهم فى تقديم المساعدة للمرضى.

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية ممثلة فى أكاديمية الشرطة ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.