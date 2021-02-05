الإفتاء توضح حكم القتل الرحيم للحيوانات

جدة - نرمين السيد - وأضافت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم، أن ما يعرف بالقتل الرحيم للحيوانات المصابة بمرض يسبب لها الألم الشديد والمستمر الذى لا يُرجى شفاؤه وزواله، فهو أمر جائز شرعًا لتخليص الحيوان المصاب من هذا الألم، بشرط أن يكون هذا القتل تحت إشراف الجهات المختصة، وأن يتم بطريقة مناسبة وبوسيلة رحيمة ليس فيها أذى ولا تعذيب للحيوان، وذلك لحديث النبى صلى الله عليه وآلــه وسلم قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شىء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، فليرح ذبيحته".

وتابعت: "قتل الحيوان المريض الذى لا يرجى شفاؤه لا يحمل معنى التعذيب له أو إتلاف المال، بل التعذيب الحقيقى فى تركه يتألم من مرضه الذى لا يرجى شفاؤه".