جدة - نرمين السيد - وأضافت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم، أن ما يعرف بالقتل الرحيم للحيوانات المصابة بمرض يسبب لها الألم الشديد والمستمر الذى لا يُرجى شفاؤه وزواله، فهو أمر جائز شرعًا لتخليص الحيوان المصاب من هذا الألم، بشرط أن يكون هذا القتل تحت إشراف الجهات المختصة، وأن يتم بطريقة مناسبة وبوسيلة رحيمة ليس فيها أذى ولا تعذيب للحيوان، وذلك لحديث النبى صلى الله عليه وآلــه وسلم قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شىء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، فليرح ذبيحته".
وتابعت: "قتل الحيوان المريض الذى لا يرجى شفاؤه لا يحمل معنى التعذيب له أو إتلاف المال، بل التعذيب الحقيقى فى تركه يتألم من مرضه الذى لا يرجى شفاؤه".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإفتاء توضح حكم القتل الرحيم للحيوانات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.