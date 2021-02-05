الأنباء الكويتية: العثور على شاب مصرى مشنوقا فى الكويت

أفادت صحيفة الأنباء الكويتية، بنبأ العثور على جثة شاب مصرى يبلغ من العمر 26 عاماً، أقدم صباح اليوم، الجمعة، على شنق نفسه في مركز شباب الصباحية، بجوار مستوصف الصباحية.

وبحسب الصحيفة، فإنه تم فتح تحقيق في الواقعة وإحالة الجثة للطب الشرعي.

وناشدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المواطنين المصريين المتجهين إلى الكويت- التي أعلنت منع دخول غير الكويتيين ابتداء من الأحد القادم ولمدة أسبوعين مبدئيا- الذين لم يغادروا مصر، تأجيل قرار السفر خلال الفترة الحالية التي تشهد إعلان قرارات تنظيمية للحد من انتشار جائحة كورونا أو انتقال السلالات المتحورة.