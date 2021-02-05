أفادت صحيفة الأنباء الكويتية، بنبأ العثور على جثة شاب مصرى يبلغ من العمر 26 عاماً، أقدم صباح اليوم، الجمعة، على شنق نفسه في مركز شباب الصباحية، بجوار مستوصف الصباحية.
وبحسب الصحيفة، فإنه تم فتح تحقيق في الواقعة وإحالة الجثة للطب الشرعي.
وناشدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المواطنين المصريين المتجهين إلى الكويت- التي أعلنت منع دخول غير الكويتيين ابتداء من الأحد القادم ولمدة أسبوعين مبدئيا- الذين لم يغادروا مصر، تأجيل قرار السفر خلال الفترة الحالية التي تشهد إعلان قرارات تنظيمية للحد من انتشار جائحة كورونا أو انتقال السلالات المتحورة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأنباء الكويتية: العثور على شاب مصرى مشنوقا فى الكويت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.