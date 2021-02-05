نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطار القاهرة يحصل على شهادة الاعتماد الصحى من قبل مجلس المطارات الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق مطار القاهرة الدولى إنجازًا جديدًا وذلك لحصوله على شهادة الاعتماد الصحى للسفر الأمن الممنوحة من مجلس المطارات الدولى ACI وبذلك يصبح سادس المطارات المصرية حصولا على هذة الشهادة من خلال تقييم التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية الجديدة التي تم تطبيقها أثناء جائحة كورونا للتأكد من صحة وسلامة كافة العاملين والمسافرين عبر مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك فى إطار الشهادات والنجاحات الدولية التى تحصل عليها المطارات المصرية فى مجالات الجودة والسلامة الصحية والمهنية،

وبهذه المناسبة أعرب الطيار محمد منار وزير الطيران عن شكره وتقديره لجميع العاملين بمطار القاهرة الدولى على جهودهم الكبيره التى ظهرت واضحة خلال الفترة الماضية ولتفانيهم وإخلاصهم فى مختلف مواقع العمل بما يليق بمكانة ووضع قطاع الطيران المدني المصرى.

وأكد وزير الطيران على أن حصول المطارات المصرية لهذة الشهادات جاء ليثبت إلتزامها التام بتطبيق أعلى التدابير والإجراءات الوقائية منذ بداية فترة تفشي وباء كورونا المستجد “كوفيد-19″ بما يتوافق مع المنظمة الدولية للطيران المدني ومنظمة الصحة العالمية.