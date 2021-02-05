صفحة الرئيس تستعرض جانبا من تفقد السيسى لمشروع مركز النقل المتكامل

جدة - نرمين السيد - عرضت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسى، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، جانبا من تفقد الرئيس ظهر اليوم لمشروع مركز النقل المتكامل الذى يقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائرى على مساحة 300 فدانا.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مركز النقل الجماعى يتضمن كافة المكونات المتكاملة لنقل المواطنين والمسافرين، منها محطة دولية للحافلات، وموقف نقل إقليمى، ومركز تجارى، ومجمع إدارى، ومناطق ترفيهية ومطاعم، وفندق، بالإضافة إلى ورش الخط الرابع لمترو الأنفاق. ويتميز موقع الجغرافى للمشروع بأنه يتوسط محاور ربط الطرق الرئيسية للجمهورية، بالإضافة إلى قربه من مطار القاهرة الدولى، ليساعد على سهولة تنقل وحركة المسافرين الداخلية والخارجية ويساعد على تقليل الكثافات المرورية داخل القاهرة وسهولة وتوفير وقت الرحلات وتقليل معدلات استهلاك الوقود والمحافظة على البيئة.

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