المعهد الكندي للإسلام الإنساني يحذر من الاستغلال السياسي لدماء المسلمين

أكد المعهد الكندي للإسلام الإنساني ضرورة تذكر المذبحة الإرهابية، التي وقعت في مسجد مدينة كيبيك منذ أربع سنوات، والتي راح ضحيتها 6 قتلى و19 مصابا من مسلمين أبرياء.

وطالب المعهد في بيان ورد للموقع نسخة منه، بتذكر الضحايا الأعمال الإرهابية التي راح ضحيتها جنود كنديون، وبواجب الجميع في مواجهة كل أنواع الإرهاب التي يرتكبها مسلمون وغير مسلمين، ومواجهة كل أنواع الكراهية والتمييز ضد كل الكنديين.

ورفض المعهد في الذكرى الرابعة للمذبحة الاستغلال السياسي لدماء مسلمين أبرياء للحصول على مكاسب سياسية، تقسم وتفسد المجتمع الكندي وتعطى مميزات لفئة دون أخرى، بما يضر علاقة المسلمين بغيرهم في كندا.

فعندما تم الاعتداء الإرهابي الإجرامي على البرلمان الكندي وكان من الممكن أن يؤدي إلى مقتل عشرات الكنديين، لم يتحدث أحد عن هذه “فوبيا” لدى المسلمين بسبب الجرائم التي يرتكبها إرهابيون مسلمين في كندا وفي كل مكان في العالم، لكن على العكس تمامًا، فقد كان أداء مؤسسات الدولة الكندية والمجتمع الكندي راقيا، وحافظ على وحدة الكنديين، ورفض الربط بين كل المسلمين وبين هذه الجرائم.

وأسف المعهد لأن خطاب الكثير من المنظمات الإسلامية يتحدث فقط عن الضحايا المسلمين، ولا يتذكر ابدًا ضحايا الإرهاب الذي يقوم به منتمين للمسلمين. فكثير من المنظمات الإسلامية في كندا، للأسف لا تتحدث إلا عن الضحايا المسلمين، ويخشى المعهد ان يكون هذا نوع من أنواع العنصرية والتمييز بين الكندي المسلم والكندي غير المسلم. لذلك بدلًا من الدعوة الى يوم وطني ل”الإسلاموفوبيا”، الأفضل ان يكون يوما لتذكر ضحايا الإرهاب من مسلمين وغير مسلمين، يوم لكل الكنديين.

كما دعا المعهد هذه المنظمات، إلى التوقف عن الحديث باسم الإسلام والمسلمين، فهي منظمات غير منتخبة، وطالبها بذل مزيد من الجهد لمواجهة الأسس الدينية والتاريخية التي يؤمن بها الإرهابيون المسلمون. وذلك بدلًا من محاولة عقاب من يحاول أن يفعل ذلك من المسلمين وغير المسلمين، فهذا هدم للدستور الكندي الذي يحمي حرية الرأي والتعبير، وهي الأساس القوي والراسخ لــ كندا هذا البلد العظيم.

واختتم البيان بأن الإسلام كما يراه المعهد لا يفرق بين الكنديين، ولا يسعى لأن يعطي مميزات للمسلمين وحدهم. كما يدعو المسلمين إلى عدم المشي وراء من يريد تحقيق مكاسب سياسية. ودعاهم إلى النضال من اجل التصدي لكل اشكال العنصرية والتمييز، ليس ضد المسلمين فقط، ولكن ضد غير المسلمين مثل اليهود والسود والمثليين وغيرهم.