آيات الحداد خلال ندوة دوت الخليج: إعلام الإخوان حرف تصريحي بشأن أطفال الشوارع.. ومتمكسة بضرورة تأهيلهم

آيات الحداد، عضو مجلس النواب، تطالب جمع أطفال الشوارع فى معسكرات، لا يزال هذا العنوان المثير للجدل والمخل بمعايير الدقة يتردد بين الحين والآخر، بشأن برلمانية تطالب بشكل عقابي جمع الأطفال فى معسكرات فى الصحراء، الأمر الذى دفع فريق دوت الخليج، الإسراع فى استضافة النائبة وتوضيح حقيقة مقصدها، انطلاقًا من سياسة الموقع التحريرية القائمة على المصداقية ورفض الابتذال أو التحريف.

كعادة النقاشات الساخنة، قدم فريق التحرير أسئلته مباشرة إلى النائبة الشابة، متسائلين عن حقيقة جمع أطفال لم يبغلوا سن الرشد، وإرسالهم إلى الصحراء؟

النائب آيات الحداد، هي عضو مجلس نواب، وحاصلة على الدكتوراة فى القانون الجنائي، جاءت إلى موقع دوت الخليج، الذى يرأسه الكاتب الصحفى عمرو الديب، حرصًا منها على إيضاح حقيقة التصريحات المنسوبة إليها، بعدما تناولها عددًا من القنوات المعادية لمصر، ومنصات أخرى.

آيات الحداد: تم تحريف تصريحاتى

بدت النائبة آيات الحداد واثقة فى بداية حديثها خلال الندوة، الذى ضمت مدير التحرير، محمود فايد، وأكدت أنه جرى تحريف تصريحها بالكامل، مشيرة إلى أن مقصدها نبيل للغاية، وقالت:" تقدمت إلى رئيس مجلس النواب، المستشار حنفى جبالى، باقتراح برغبة، يختص بأطفال الشوارع وذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك عند حضور وزيرة التضامن إلى مجلس النواب".

آيات الحداد: لابد من استغلال قدرات أطفال الشوارع الجسدية والعقلية

وفسرت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، حديثها الذى تناولته جميع وسائل الإعلام، قائلة:" أطفال الشوارع هم طاقة مهدرة، ولا يتم التعامل معهم بالشكل الصحيح، فكانت رغبتى توظيف قدراتهم الجسدية والعقلية، بشكل إيجابي، ولذلك طالبت إعداد مراكز تدريب يشرف عليها خبراء مصريين لإعادة تأهيلهم وتدريبهم، ومن ثم دمجهم فى المجتمع".

آيات الحداد: تدريب أطفال الشوارع إنساني

ترى عضو مجلس النواب، آيات الحداد، أن فكرة تدريب أطفال الشوارع، هو أمر نبيل وإنساني، مشيرة إلى أن والى مصر، محمد على، اتبع نفس النهج، الذى تنادى به، لتخريج عددًا من الكتاب والمفكرين والخبراء المتخصصين فى مجالات الهندسة والطب، وغيرها".

"خسارة قدراتهم الجسدية والعقلية أن تكون مهدرة بهذا الشكل"، هكذا علقت عضو مجلس النواب، آيات الحداد، على فكرة التوظيف والتأهيل لأطفال الشوارع، الذى ترى أن عدم تأهيلهم وتحسين قدراتهم خسارة فادحة نتعرض لها، مضيفة:" خسارة أن ربنا وهبهم قدرات جسمانية وعقلية ومواهب كتير، ولا يتم استغلالها بالشكل الإيجابي وليس السلبي".

وأثناء الحوار تؤكد النائبة آيات الحداد دائمًا، أنها تدرك طبيعة التلاعب بالألفاظ، ومسألة تصيد المواقف وتصدريها بشكل سلبي، وهذا ما أشارت إليه، حيث قالت:" قناة الجزيرة ورصد زيفوا وحرفوا حديثي عن تأهيل أطفال الشوارع، فبعدما كان غرضى نبيل، وصفوه بأنه عقابي وقاسي، فهم يتربصون تجاه مصر الدولة، قبل الأشخاص، وهذا ما أدركه جيدًا".