أحمد محسن: ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي إلى 40.1 مليار دولار إنجاز جديد للرئيس السيسي

أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، أن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي لنحو 40.1 مليار دولار بنهاية يناير 2021 إنجاز مالي ونجاح اقتصادي جديد، يضاف إلى سجل إنجازات الرئيس السيسي.

أحمد محسن: ارتفاع الاحتياطي النقدي يؤمن احتياجات مصر

وأشار عضو مجلس الشيوخ، أحمد محسن، في تصريحات له اليوم، أن ارتفاع صافي الاحتياطيات الى نحو 40.1 مليار دولار يؤمن احتياجات مصر لنحو 8 أشهر، موضحا ان مصر تستورد بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، وبإجمالى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار في العام، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى، يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهو معدل أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الوارادات السلعية والاستراتيجية.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أحمد محسن، إنه رغم الانفاق الهائل من جانب الدولة المصرية على مشاريع البنية التحتية وتطوير الوطن والقيام بعملية تنمية شاملة في مختلف أرجاء البلاد، مشير إلى أن مصر استطاعت النهوض بحجم الاحتياطيات الأجنبية وتوفير حجم احتياطي ضخم وآمن لمختلف الظروف.

واكد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أن قيادة السيسي تثبت يوما بعد آخر، إنها قيادة ناجحة سياسيا واقتصاديا وعلى مخالف المجالات، قائلا: الرئيس السيسي عوض الوطن عن سنوات كثيرة من الإهمال.

