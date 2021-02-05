الأردن تسجل 1222 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 1222 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة الموافق 5 فبراير 2021، موضحة أن عاصمة عمان سجلت المركز الأول في عدد الإصابات.

روسيا تطرد 3 من الدبلوماسيين بسبب مشاركتهم في المظاهرات الداعمة للمعارض نافالني

وزارة الصحة الأردنية تنشر خريطة إصابات كورونا بمختلف محافظتها

ونشرت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" اخر مستجدات فيروس كورونا بمختلف المناطق، وكتبت:" (746) في محافظة العاصمة عمّان، (163) في محافظة إربد، منها (26) في الرمثا، (133) في محافظة البلقاء، (58) في محافظة المفرق، (54) في محافظة الزرقاء، (19) في محافظة مأدبا، (16) في محافظة جرش، (13) في محافظة الطفيلة، (12) في محافظة العقبة، (5) في محافظة عجلون، (3) في محافظة الكرك، بينما لم تسجل محافظة معان أي إصابات بفيروس كورونا".

إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن

وبذلك وصل إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (332,990) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًّا (10072) حالة، وسُجّلت (8) حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4362) حالة.



فيما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 52 حالة، فيما غادرت 46 حالة، وبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 416 حالة، وبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة، و المشتبهة ليوم أمس 373 بنسبة إشغال 9%.

الأردن تدعو كل المتواجدين على أراضيها أخذ لقاح كورونا

وفي نفس السياق دعت وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، والإجراءات الاحترازية المفروضة من قبل الدولة خصوصًا ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخص، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ اللقاح.