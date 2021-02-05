نانسى نعيم تشيد ببداية البرلمان: تفعيل مميز للدور الرقابي.. وتجربة استجواب الحكومة عظيم

أشادت النائبة نانسى نعيم، عضو مجلس النواب، بالبداية القوية للبرلمان الذى بدأ فصله التشريعى الثانى، بتفعيل للدور الرقابى، من خلال الجلسات العامة التى يعقدها مجلس النواب، للاستماع للحكومة لتقديم بيان توضيحى عن أدائها خلال الفترة الماضية ممثلة فى رئيس الوازراء والوازراء.

نانسي نعيم: دخول الشباب الحياة السياسية مهم ‏

وشددت النائبة نانسي نعيم في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، على أوجه القصور التى بدت واضحة فى بيانات بعض الوزارات مقارنة ببيانات الوزارات الأخرى.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن تجربة دخول الشباب فى الحياة السياسية، والاستفادة من قدراتهم ومهارتهم، وإشراك المرأة فى الحياة النيابية، وتباين وجهات النظر ستتكتمل الرؤى المطروحة مما سيعود بالنفع العام على الوطن.

هذا واستقبل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، عددًا من الوزارء، لعرض موقف الوزارات بشأن برنامج الحكومة.