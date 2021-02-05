مها شعبان: استدعاء البرلمان للحكومة يعود بالنفع على المواطن

أشادت النائبة مها شعبان، عضو مجلس النواب، بالتجربة النيابية الثانية، من خلال تفعيل الدور الرقابى للمجلس عن طريق استدعاء الحكومة ممثلة فى الوزراء ورئيس الوازراء.

مها شعبان: تفعيل الدور الرقابى مهم

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، قد استدعى الحكومة، من أجل الاستماع إلى بيان توضيحى، منها عن مدى تحقيقها للبرنامج الحكومى، فى الفترة من 2018 غلى 2020، والوقوف على أوجه قصور كل وزارة على حدى مؤكده أن نتائج هذه القصور تقع على كاهل المواطن بمفرده .

وقالت عضو مجلس النواب، مها شعبان، في تصريحات لـ دوت الخليج، إن تجربة إشراك الشباب، فى الحياة النيابية، والعمل السياسي تجربة ناجحة للاستفادة من قدرات الشباب وإمكانتهم، فضلًا عن وجود المرأة بنسبة كبيرة، فى البرلمان وهذا يعكس التطور والتقدم، الذي وصلت له الدولة ديمقراطيا وسياسيا، فى الفترة الأخيرة من تاريخها.

ووجهت عضو مجلس النواب، مها شعبان الشكر للمستشار حنفى الجبالى، تعبر فية عن مدى التزام النواب، بحضور الجلسات العامة ،وجلسات اللجان، وتفعيل دورهم الرقابى على الوازراء، بما يعود بالنفع على المواطن.