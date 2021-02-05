عقب اغتياله.. ما قالته والده الناشط اللبناني لقمان سليم

أشارت سلمى سليم، والدة الناشط السياسي المعارض الراحل لقمان سليم، أن فاجعتها فى وفاة نجلها بعد أن عثر عليه مقتولا في سيارته بمنطقة النبطية بجنوب لبنان يوم أمس الخميس الموافق 4 فبراير2021، مؤكدة صدمتها الكبيرة.

وعن واقعة اغتياله قالت سليم في أحد اللقاءات الإعلامية: "الناس المتحضرين يتحاورون ويتناقشون، وممكن تختلف فى الرأي ولكن مش لدرجة اللجوء إلى السلاح ويكون هو الحل".

والدة لقمان سليم بعد اغتياله: مقهورة عليه

وتابعت:" في حالة اختلافنا مع أحد جيراني أو المختلفين معي اتجه إلى الحوار والمناقشة لأننا بشر وده الأمر الطبيعي ..أنا إذا اتخانقت مع أحد بنتكلم ونتناقش واحنا بشر مش حيوانات في الغابة و الحيوانات في الغابة هي اللي بتأكل بعض، وأنا مقهورة وحاسة أنهم ضربوا خنجر في قلبي".

واستكملت قائلة: "بالنسبة للقتلة أنا مش هعمل لهم حاجة وأنا بصلي لربنا وهو فوق الكل وينتقم منهم، من اللي نفذ ومن اللي أعطى التعليمات عشان القصة مش منفذ بس ولكن فى محرض والمحرض مسئول زي المنفذ".

يذكر أن الراحل سليم كان باحث وناشط مدافع عن حقوق الإنسان، وكان ناقدا في مقالاته وإطلالاته التلفزيونية لحزب الله.

وعقب تلك الجريمة خرج حزب الله اللبناني، وأدان اغتيال الناشط السياسي المعارض اللبناني لقمان سليم، الذى تم اغتياله بإطلاق الرصاص على رأسه وعثر عليه داخل سيارته، والتي أثارت واقعة اغتياله، حالة جدل وضجة واسعة، بلبنان وبالوطن العربي كله.

شقيقة الناشط لقمان سليم : لا نثق في القضاء اللبناني

وعقب اغتياله انتشرت سلسلة من الاتهامات من جانب بعض القوى السياسية اللبنانية لحزب الله اللبناني لقتله، في الوقت الذي توعد فيه رئيس حكومة لبنان، بأن مقتل لقمان سليم يعتبر "جريمة" يجب ألا تمر دون محاسبة، ولابد من القبض على الجاني.

وفي نفس السياق أكدت شقيقة الكاتب والناشط السياسي لقمان سليم أن العائلة لا تثق بالقضاء اللبناني ولا في تحقيقاته، وقالت خلال تصريحات إعلامية عقب وفاته:"أولويتنا الآن كيفية إقامة مراسم دفن شقيقي لقمان، وعندما ننتهي من ذلك سنتكلم بقضيته".

