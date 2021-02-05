بعد إصابته بـ كورونا.. تعرف على أخر تطورات الحالة الصحية للفنان سيد رجب

أعلن محمود عواد مدير أعمال الفنان سيد رجب أخر تطورات حالته الصحية، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وعزله بمنزله.

موعد المسحة الثانية للفنان سيد رجب

وأوضح عواد في تصريحات صحفية، إن الفنان سيد رجب بعدما جاءت نتائج التحاليل الخاصة به إيجابية، وإعلان إصابته بفيروس كورونا، تم عزله في منزله وملتزم بالعلاج، قائلًا:"أطمئن جمهوره على حالته الصحية، الأستاذ بخير والحمد لله..هو حاليًا يخضع لبروتوكول العلاج ولا يزال في فترة العزل الصحي داخل منزله، ومن المقرر أن يجري المسحة الثانية يوم الاثنين المقبل".

يذكر أن الفنان سيد رجب خرج أمس في تصريحات صحفية يعلن إصابته بفيروس كورونا مطالبًا من جمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل.

تأجيل مسلسل موسى لمحمد رمضان بعد إصابة سيد رجب بكورونا

يذكر أن رجب تسبب في تأجيل تصوير مشاهده في مسلسل رمضان 2021 والذي يحمل أسم "موسى" مع الفنان محمد رمضان، وسمية الخشاب، وعبير صبري، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة، حيث كان من المقرر أن يصور عددا من المشاهد الخاصة به يوم الأحد المقبل لكن إصابته بالفيروس أجلت التصوير، ولم يستأنف عمله إلا بعد امتثاله للشفاء بشكل كامل.

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كما يشارك سيد رجب في مسلسل "تقاطع طرق"، بطولة منى زكي و محمد فراج، ومحمد ممدوح، وسيد رجب ومحمد التاجي، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، تأليف وإخراج تامر محسن، وهو عودة للفنانة منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب استمر حوالي 4 سنوات.

فيلم وقفة رجالة لسيد رجب يحقق أعلى الإيرادات

وفي نفس السياق يُعرض للفنان سيد رجب فيلم بعنوان "وقفة رجالة"، في دور العرض السينمائي حاليًا وحقق إيرادات كبيرة بل وأصبح يتربع على عرش شباك التذاكر منذ طرحه في السينما، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، ويشاركه في البطولة كلا من بيومي فؤاد وماجد الكدواني، محمد سلام، وضيفة الشرف أمينة خليل.