جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مصر بلد السلام وستظل كذلك، لافتًا إلى أن من الضرورى التفرقة بين التعبير المنضبط عن الرأى الذى كفلة الدستور والقانون وبين دعوات الهدم والفوضى والخيانة الوطنية.





وأضاف جمعة، خلال لقائه مع القناة الأولى، مساء الجمعة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، دائما ما يؤكد على قضية الوعى، مشددًا على أن الحرب العصرية هى حرب وعى وبناء ذاكرة، مضيفًا: "من واجبنا تبصير الوطن بالتحديات المعاصرة". وأوضح وزير الأوقاف، أنه جرى التعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتم الإعلان عن 2020-2021 عام بناء الوعى، كما تم تنفيذ عدد كبير من الندوات والدورات والمحاضرات، لافتًا إلى أن دورة "الإعلام الدينى والتحديات المعاصرة" تضم نخبة من الأئمة والواعظات والمراسلين والصحفيين والإعلاميين المتميزين. وأشار إلى أن الهدف من الندوة هو تحصين الوعى ومواجهة إعلام الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وأيضَا مواجهة الهدم بالبناء، لا سيما وأن الحرب المعاصرة هى حرب وعى وذاكرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. وزير الأوقاف: نواجه حاليا حرب وعى وبناء ذاكرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.