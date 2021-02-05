صور.. تنسيقية شباب الأحزاب تشارك فى الندوة الافتتاحية لدورة الإعلام الدينى

جدة - نرمين السيد - شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الجمعة، فى الندوة الافتتاحية لدورة الإعلام الدينى والتحديات المعاصرة، فى مدينة شرم الشيخ برعاية المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، ومحافظة جنوب سيناء، ووزارة الأوقاف، بحضور عدد كبير من الدعاة والواعظين والشخصيات العامة والإعلاميين والصحفيين.





وتحدث خلال الندوة الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور اسامة العبد وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء.

كما شارك من التنسيقية كل من محمود بدر عضو مجلس النواب، ومحمود عزمى عضو مجلس الشيوخ، وأعضاء التنسيقية أحمد مبارك وأحمد فتحى وأحمد مجدى.

وخلال الندوة أكد الدكتور مختار جمعة، على أهمية الوعى فى مواجهة الأفكار المتطرفة، وأن الوزارة نفذت عدد كبير من البرامج التدريبية لزيادة قدرات الدعاة والخطباء.

وأشاد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحجم الإنجازات التى تتم فى مصر خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن دور الإعلام الفعال هو نقل الحقيقة للمواطن وتحصينه ضد الأفكار الهدامة.

وأكد خالد فودة، على أهمية استضافة مدينة السلام لمثل هذه الفعالية التى تدعو للسلام ونبذ التطرف وتعلى من قيم المحبة والتسامح.

وتعقد الدورة على مدار يومين يعقبها مؤتمر "التنمية فى سيناء بين الحاضر والمستقبل" صباح الأحد المقبل، بمقر جامعة الملك سلمان الدولية، فى حضور نخبة من الإعلاميين، والتى سيجرى فيها استعراض أهم المشروعات فى مختلف القطاعات التنموية بالإضافة للمشروعات المستقبلية.