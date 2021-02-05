لميس جابر : صناعة الغزل والنسيج بمصر تدهورت فى عصر العثمانيين

جدة - نرمين السيد - وأضافت جابر فى حديثها ببرنامجها "حواديت لميس جابر"، الذى يُعرض على فضائية الحياة، اليوم الجمعة، أن تركيا أرسلت الصناع المصريين المهرة بالسجاد إلى بلادها، ما تسبب فى انهيار الصناعة بمصر وازدهارها فى تركيا، وأصبحت بعدها تركيا من أشهر الدول فى صناعة السجاد والمنسوجات على مستوى العالم، خصوصا فى القرنين الـ "17 و18".
وذكرت أنه لم يتبق فى مصر أثناء وجود العثمانيين سوى بعض الصناعات، التى لاغنى عنها بالنسبة للمواطنين من أبرزها: "صناعة النسيج، والغلال، طحن الرز، واستفراغ البيض، والأحذية، وبناء السفن".
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