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جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، فى بيان لوزارة الخارجية، عبر موقع "فيسبوك"، أن مصر أعربت عن التطلع إلى العمل مع السلطة الليبية المؤقتة خلال الفترة المقبلة وحتى تسليم السلطة إلى الحكومة المُنتخبة بعد الانتخابات المقررة فى 24 ديسمبر 2021.
كما أشادت مصر بجهود الأمم المتحدة فى رعاية العملية السياسية فى ليبيا، داعية الأشقاء الليبيين إلى الاستمرار فى إعلاء المصلحة العليا لبلادهم، وكذلك جميع الأطراف الدولية والاقليمية إلى دعم هذا المسار السلمى لتسوية الأزمة بما يُسهم فى استعادة الاستقرار فى ليبيا ويفضى إلى وقف التدخلات الخارجية فى شئونها وخروج جميع المقاتلين الأجانب وفرض سيادة ليبيا على أراضيها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. مصر ترحب باختيار السلطة التنفيذية عبر ملتقى الحوار السياسى الليبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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