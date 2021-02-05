عاجل.. مصر ترحب باختيار السلطة التنفيذية عبر ملتقى الحوار  السياسى الليبى

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، فى بيان لوزارة الخارجية، عبر موقع "فيسبوك"، أن مصر أعربت عن التطلع إلى العمل مع السلطة الليبية المؤقتة خلال الفترة المقبلة وحتى تسليم السلطة إلى الحكومة المُنتخبة بعد الانتخابات المقررة فى 24 ديسمبر 2021.

كما أشادت مصر بجهود الأمم المتحدة فى رعاية العملية السياسية فى ليبيا، داعية الأشقاء الليبيين إلى الاستمرار فى إعلاء المصلحة العليا لبلادهم، وكذلك جميع الأطراف الدولية والاقليمية إلى دعم هذا المسار السلمى لتسوية الأزمة بما يُسهم فى استعادة الاستقرار فى ليبيا ويفضى إلى وقف التدخلات الخارجية فى شئونها وخروج جميع المقاتلين الأجانب وفرض سيادة ليبيا على أراضيها.