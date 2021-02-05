- 1/3
- 2/3
- 3/3
شيعت جنازة الدكتور إبراهيم عبد العاطى، اليوم عن عمر يناهز الـ74 عاما، بمدافن الأسرة بمنطقة المنارة بمحافظة الإسكندرية. واقتصرت جنازة الدكتور إبراهيم عبدالعاطى، بتلقى الأسرة العزاء فى الفقيد على المقابر.
كان قد توفى إبراهيم عبدالعاطي إثر أزمة قلبية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وكان سيجرى له عملية تسليك لشرايين القلب إلا أن الموت لاحقه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشييع جثمان الدكتور إبراهيم عبد العاطى بمدافن الأسرة فى الإسكندرية (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.