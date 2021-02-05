تشييع جثمان الدكتور إبراهيم عبد العاطى بمدافن الأسرة فى الإسكندرية (صور)

شيعت جنازة الدكتور إبراهيم عبد العاطى، اليوم عن عمر يناهز الـ74 عاما، بمدافن الأسرة بمنطقة المنارة بمحافظة الإسكندرية. واقتصرت جنازة الدكتور إبراهيم عبدالعاطى، بتلقى الأسرة العزاء فى الفقيد على المقابر.

كان قد توفى إبراهيم عبدالعاطي إثر أزمة قلبية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وكان سيجرى له عملية تسليك لشرايين القلب إلا أن الموت لاحقه.