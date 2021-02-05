شقيق أحد شهداء تفجير معهد الأورام: قعدنا نهزر قبل ما يروح الفرح ومبسوط باستشهاده

قال رمضان فرج، شقيق الشهيد محمد فرج والذى استشهد وأسرته بالكامل فى حادث تفجير معهد الأورام، إن آخر لقاء جمعه بالشهداء كان قبل ذهابهم إلى الفرح، قائلا: "ولاد أخويا كانوا مبسوطين وقعدنا نهزر مع بعض قبل ما يروحوا الفرح".

وأضاف شقيق الشهيد محمد فرج: "كانت تربطني علاقة قوية بهم، وهما كانوا متعلقين بيا، وكنت دايما بحب أشوفهم، ورغم ده كله لكن مبسوطين إنهم شهداء، واستقبلت خبر استشهادهم بتليفون، وبقيت بلف على المستشفيات علشان أشوفهم".

وتابع قائلا :" كلنا بنأيد الدولة المصرية في اللى بتقوم به من محاربة الإرهاب، ومواجهة كل ما يحاول ترويع المواطنين، ده بالإضافة إن الدولة بتجيب حق الناس في مواجهة الإرهابيين، وحسبي الله ونعم الوكيل فى كل الإرهابيين واللى بيدبروا ويخططوا لهدم بلادنا".