الجنة المسروقة.. سفارة باكستان تحتفل بيوم التضامن مع كشمير

نظمت سفارة باكستان بالقاهرة، احتفالية خاصة، أمس الخميس، بمناسبة "يوم التضامن مع كشمير" ، تحت عنوان "كشمير - الجنة المسروقة".

وأبرز المتحدثون، الذين يمثلون الأوساط الأكاديمية ومجتمع الفكر والإعلام في مصر، في عرضهم جوانب مختلفة من محنة الشعب الكشميري، الذي قمعه جيش الاحتلال الهندي على مدى العقود السبعة الماضية.

ولفت السفير فتحي يوسف الانتباه إلى قرارات مجلس الأمن الدولي التي تدعم حق الكشميريين في تقرير المصير.

من جهته، دعا سيد الهاني، نائب رئيس تحرير صحيفة الجمهورية، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ضد سياسات الحكومة الهندية المعادية للمسلمين والكشميريين بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا. كما سلط الضوء على الكشف عن تورط الهند الشائن في حملة التضليل كما ثبت في تقرير الاتحاد الأوروبي ذي الصلة.

وأعرب سمير حسين، الخبير في شؤون جنوب آسيا، عن أسفه حول انتهاكات الهند لحقوق الإنسان ضد الكشميريين التي لم تكن قادرة على زعزعة ضمير العالم.

كما أدانت الدكتورة هناء عبد الفتاح عبد الجواد، رئيس قسم اللغة الأردية في كلية العلوم الإنسانية بالأزهر، تصرفات الهند ضد النساء والأطفال البائسين في كشمير.

فيما شاركت زارينا شهيد، الطالبة الكشميرية في الأزهر،الحاضرين حكايات مؤثرة عن الكشميريين العاديين الذين ظلت حياتهم وحرياتهم الشخصية وحقوق الإنسان الأساسية الأخرى معلقة لعقود.

ومن جهته أكد شاه نظر خان، القائم بالأعمال، على أهمية رفع الصوت ضد إجراءات الهند الأحادية وغير القانونية لتغيير الوضع المتنازع عليه دوليًا لجامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني، بما يتعارض مع القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. والاتفاقيات الثنائية مع باكستان.

أشار إلى حملة التضليل الهندية الواسعة النطاق ضد باكستان، والتي كشفها مختبر DisinfoLab التابع للاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تغطية الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان في الهند، ليس فقط في كشمير ولكن في جميع أنحاء الهند.

وأضاف خان أن جامو و كشمير المحتلة تواجه أزمة إنسانية خطيرة ويجب على العالم بأسره التحرك لتجنب الإبادة الجماعية للشعب الكشميري.

وتليت خلال الندوة رسائل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الباكستانيين للأمة الباكستانية بهذه المناسبة. كما سلط أطفال المدارس - من خلال أداء عاطفي - الضوء على المعاناة اليومية للأطفال الكشميريين على يد قوات الاحتلال الهندية.

كما تم عرض فيلم وثائقي قصير يعرض تاريخ القضية والوضع الحالي لقضية كشمير في الحدث.

وشارك في الندوة عدد كبير من المواطنين المصريين للتعبير عن التضامن مع إخوانهم وأخواتهم الكشميريين.

ويتم الاحتفال بيوم التضامن مع كشمير في 5 فبراير من كل عام كتأكيد على دعم باكستان السياسي والدبلوماسي والمعنوي الثابت لشعب جامو وكشمير المضطهد، في كفاحهم العادل من أجل الحق في تقرير المصير المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.