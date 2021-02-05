مصر ترحب بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ أن مصر تُرحب بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية من قِبل ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد اليوم الجمعة في جنيف برعاية الأمم المتحدة، معربًا عن التطلع إلى العمل مع السلطة الليبية المؤقتة خلال الفترة القادمة وحتى تسليم السلطة إلى الحكومة المُنتخبة بعد الانتخابات المقررة في ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١.
كما أشاد المتحدث بجهود الأمم المتحدة في رعاية العملية السياسية في ليبيا، داعيًا الأشقاء الليبيين إلى الاستمرار في إعلاء المصلحة العليا لبلادهم، وكذلك كافة الأطراف الدولية والاقليمية إلى دعم هذا المسار السلمي لتسوية الأزمة بما يُسهم في استعادة الاستقرار في ليبيا ويفضي إلى وقف التدخلات الخارجية في شئونها وخروج كافة المقاتلين الأجانب وفرض سيادة ليبيا على أراضيها.
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