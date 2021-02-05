فيديو.. السيسى أمام مشروع النقل المتكامل: محطة الحافلات الدولية نقلة عظيمة

جدة - نرمين السيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم الجمعة، مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة 300 فدان، والذى يقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائرى، ومقابل لمطار القاهرة الدولى.





ونشرت قناة رئاسة الجمهورية الرسمية على موقع يوتيوب، مقطع فيديو لجولة الرئيس السيسى، لمشروع مركز النقل المتكامل، حيث تحدث أحد المشرفين عن تفاصيل المشروع قائلا: "مساحة المشروع 300 فدان، ويقع المشروع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائرى، ويحتوى المشروع على محطة دولية للحافلات، وموقف نقل إقليمى، ومركز تجارى، ومجمع إدارى، ومناطق ترفيهية ومطاعم، وفندق، بالإضافة إلى ورش الخط الرابع لمترو الأنفاق".

وتابع المشرف: "يتميز موقع الجغرافى للمشروع بأنه يتوسط محاور ربط الطرق الرئيسية للجمهورية، بالإضافة إلى قربه من مطار القاهرة الدولى، ليساعد على سهولة تنقل وحركة المسافرين الداخلية والخارجية ويساعد على تقليل الكثافات المرورية داخل القاهرة وسهولة وتوفير وقت الرحلات وتقليل معدلات استهلاك الوقود والمحافظة على البيئة".

وأشار إلى أنه تم تطوير شبكة الطرق لاستيعاب الحركة المستقبلة، منهم طريق السويس، ليصبح بعرض 9 حارة مرورية لكل اتجاه، وكذلك إنشاء الطريق الداعم للطريق الدائرى ليصبح إجمالى عدد الحارات إلى 8 حارة مرورية لكل اتجاه، فضلا عن إنشاء طريق جديد للربط بين الطريق الدائرى وطريقى السويس ومحور محمد نجيب، ومدينة الرحاب، ويخدم مناطق القاهرة الجديدة.

وبين المشرف على المشروف، أن المحطة الدولية للحافلات على مساحة 8.7 فدان، تشمل ساحة انتظار أتوبيسات، وساحتى انتظار للمركبات الخفيفة، بإجمالى 198 مركبة، ومنطقة إدارية لخدمة المسافرين.

وقال الرئيس السيسى: "لو قدرتوا تخلصوا المشروع ده خلال السنة دى هيبقى حاجة عظيمة، أنا عارف إن ده أمر صعب، لكن ده حاجة تانية، نقلة عظيمة، مركز النقل المتكامل، دى محطة حافلات هتبقى مفيش ليها مثيل فى مصر".

وتابع الرئيس: "أنا بس وأنا جاى هنا حسيت إن المحاور اللى هتوصلنى للحافلات هنا عايزة إعادة صياغة، بصوا عليها كويس مينفعش أول 3 حارات يعنى، لو أنا جايلك أو الناس عايزة تتحرك، سواء كانت للأتوبيسات اللى هتتحرك من هنا أو الناس اللى جاية".

كما تفقد الرئيس كذلك مشروعات تطوير طرق ومحاور مناطق شرق القاهرة خاصة تلك التى تربط محاور وطرق مدينة نصر الجديدة بطريق السويس و الطريق الدائرى، وكذلك الطرق والكبارى داخل نطاق مدينة نصر لتسهيل الحركة المرورية على المواطنين خاصة فى منطقة الحى الثامن الجارى انشاء عدد من المحاور الطولية والعرضية به للربط بين طرقه الرئيسية وطريق الأوتوستراد و طريق السويس.

ووجه الرئيس بالإسراع فى معدلات التنفيذ، والانتهاء من تلك المشروعات لتخفيف الضغط المرورى على الشوارع الرئيسية وسرعة تنقل المواطنين وتوفير الوقود، وكذلك التنسيق الدقيق بين جميع جهات الدولة بشأن استغلال العمليات الانشائية الحالية للطرق، لتجديد المرافق فى نطاق تلك المشروعات من شبكات صرف وشبكات مياه صحية جديدة بديلة للشبكات القديمة المتهالكة، وطبقا لأعلى المواصفات ومعايير الجودة خدمة لسكان تلك المناطق