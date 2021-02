رئيس القابضة للمطارات: حصول ميناء القاهرة الجوى على شهادة AHA إنجاز كبير

جدة - نرمين السيد - هنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، المحاسب مجدى إسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، وجميع العاملين بمطار القاهرة بمناسبة حصول مطار القاهرة الجوى على شهادة الاعتماد الصحى AHA من المجلس الدولى للمطارات ACI.





وبانضمام مطار القاهرة، للمطارات المعتمدة صحيًا فى مصر يرتفع عدد المطارات إلى 6 مطارات هى "شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب والقاهرة"، لتصبح مصر من أعلى الدول ذات المطارات المعتمدة صحيًا فى إفريقيا بعد جنوب إفريقيا التى اعتمدت 9 مطارات حتى الآن.

وصرح المهندس محمد سعيد محروس، أن حصول مطار القاهرة الدولى على الاعتماد الصحى له أهمية، باعتباره بوابة مصر الجوية الأولى.

وأضاف محروس، أن الحصول على هذا الاعتماد فى ظل جائحة كورونا مع الأخذ فى اعتبار كبر حجم مطار القاهرة بصالاته الأربعة ومبانيه المتعددة هو إنجاز كبير لتعدد الأماكن التى يجب أن تلتزم بالإجراءات الاحترازية وعمليات التطهير، بما فى ذلك الوصول إلى المحطة، ومناطق تسجيل الوصول، والفحص الأمنى، وبوابات الصعود إلى الطائرة، والصالات، والأسواق الحرة، والأغذية والمشروبات، ومعدات البوابة مثل جسور الصعود إلى الطائرة، والسلالم المتحركة والمصاعد، ومناطق ومرافق المطار.

وأهدى المحاسب مجدى إسحق، شهادة الاعتماد إلى جميع العاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى، مؤكدًا أن ذلك الاعتماد هو شهادة بكفاءة فاعلية الإجراءات الوقائية التى يتخذها مطار القاهرة، فى ظل تلك الجائحة التى طالت قطاع الطيران حول العالم.

كما أكد أن مطار القاهرة يتبع جميع تعليمات منظمة الصحة العالمية WHO ومنظمة الطيران المدنى ICAO، وتم الاعتماد على إرشادات من وثيقة ICAO CART Take-Off وACI Recovery and Restart Best Practices التى تكمل نهج CART، وهى تتماشى مع توصيات CAPSCA للدول، مع اتباع نهج مركزى للمطار لتلبية المتطلبات المشتركة.