رشا قلج : وفرنا التدريب التخصصى لأكثر من ألف طبيب فى 40 دولة

جدة - نرمين السيد - أعربت الدكتورة رشا قلج، الرئيس التنفيذى لمؤسسة ميرك الدولية الخيرية، وعضو مجلس الشيوخ، عن بالغ سعادتها لتنمية القطاع الصحى العام بإفريقيا، تزامنا مع اليوم العالمى للسرطان.





وقالت قلج، فى تصريح لها، اليوم الجمعة: "استطعنا من خلال مؤسسة ميرك الخيرية تدريب كوادر طبية فى أكثر من 24 دولة إفريقية فى مركز تدريب الأورام بمصر والمركز القومى للأورام NCI ومركز تاتا بالهند".

وأضافت الرئيس التنفيذى لمؤسسة ميرك الدولية الخيرية: "حتى الآن دربنا أكثر من 70 طبيبا فى أكثر من 24 دولة إفريقية، ليصبحوا أول أخصائيين أورام فى بلادهم، فلا تملك بلادهم مركز واحد أو حتى عيادة لعلاج السرطان ولا طبيب متخصص أو معمل تشخيص، لذا هذا العمل مهم جدًا لإفريقيا وشعوبها الجميلة الصاعدة الواعدة"

وأشارت إلى أن هؤلاء الأطباء يدينون بكامل العرفان والتقدير لمؤسسة ميرك ولمصر، لتقديم فرصة التدريب لهم فى المعهد القومى للأورام بجامعة القاهرة، الأمر الذى من شأنه أن يغير حياتهم المهنية ويُمكنهم من العمل على تطوير منظومة الصحة المتهالكة فى بلادهم الإفريقية، والأخذ بيد مرضى السرطان من أهالى القارة السمراء.

وأوضحت أن مؤسسة ميرك الخيرية الدولية، وفرت التدريب التخصصى لأكثر من ألف طبيب فى أكثر من 40 دولة إفريقية وآسيوية فى مجالات عديدة فى تخصصات هامة مثل "صحة المرأة، الصحة الإنجابية، السكرى، القلب والتوعية الدموية، الغدد الصماء، الجهاز التنفسى، العناية المركزة، والمساعدة فى علاج فيروس كورونا".

كما أشارت إلى أن المؤسسة تسعى لتقديم منح لتأهيل الأطباء المصريين فى صعيد مصر قائلة: "أتمنى أن نستطيع تقديم نفس المنح للأطباء المصريين أيضًا، لا سيما فى محافظات الوجه القبلى وصعيد مصر".

وأكدت أن قارة إفريقيا هى أرض الفرص الذهبية بل الفرص الماسية لشبابنا، والوقت الآن ملائم بعد كل جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية الناجحة فى استعادة دور الريادة الإفريقية، لأن نبدأ نشر الوعى والحب والمعرفة بالقارة الغنية الواعدة، التى تحتوى على 75%؜ من موارد العالم الاحتياطية، قائلة: "يحتاجوننا بقوة ونحن أولى بهم وهم أولى بنا".

فى حين قال أدولف موهير، من دولة رواندا ويدرس حاليا درجة الماجستير فى طب الأورام بالمركز القومى للأورام: "يسعدنى جدًا ويشرفنى الاستفادة من هذه الفرصة العظيمة فى طب الأورام فى أحد أفضل أماكن التدريب، وهو ما سيفيد بلدى ويساعدنا فى تقديم رعاية صحية أكثر تطورا".