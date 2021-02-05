لميس جابر توضح سبب الحملة الفرنسية على مصر.. وسر الـ 100 عالم

جدة - نرمين السيد - قالت الإعلامية لميس جابر، إن فرنسا شنت حملتها على مصر بعد الخلافات التى وقعت بينها وبين إنجلترا، مشيرة إلى أن فرنسا كان هدفها الدفاع عن المصالح الفرنسية ومنع إنجلترا من القدرة على الوصول إلى مستعمراتها فى الهند.





وذكرت جابر فى حديثها ببرنامجها "حواديت لميس جابر"، الذى يُعرض على فضائية الحياة، اليوم الجمعة، أن الإنجليز كانوا يذهبون إلى الهند عن طريق مصر من خلال النزول بمدينة رشيد ثم إلى السويس ومنها إلى دولة الهند. وأوضحت أن الحكومة الفرنسية أمرت بتكوين حملة على مصر بقيادة نابليون بونابرت، وتمكن من جمع 30 ألف جندى مزودين بالعتاد وأدوات الحرب الحديثة، مضيفة أن "كليبر ومينو وديزيه" من ساعدوه فى قيادة الجيش، كما اصطحب معه 100 عالم حتى يكتشفوا ثروات مصر ويستغلون خيراتها.

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