انت الان تتابع تفاصيل خبر مصادر تكشف موعد امتحانات الترم الأول 2021 وملامح الحضور بالترم الثاني ونظام الدراسة وبيان من مجلس الوزراء والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - وفق مصادر لمصراوي فإن موعد امتحانات الترم الأول 2021 سيكون عقب إجازة نصف العام مباشرةً، وهذا ما أكدت عليه وزارة التربية والتعليم والدكتور طارق شوقي في أكثر من رسالة له، وأشار قبل ذلك ذلك أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستتم في موعدها المعلن مسبقاً ولا نية لإلغائها كما تردد على بعض الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعي.

موعد امتحانات الترم الأول 2021 وملامح الحضور بالترم الثاني

ووفق المصادر فإن وزارة التربية والتعليم تقوم الآن بالإستعداد لبداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري 2021، والذي يبدأ رسمياً عقب الإنتها من إجازة منتصف العام والتي بدأت في السادس عشر من يناير الماضي، كما تم الإنتهاء من جميع أعمال الصيانة بالمدارس والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر بيان في وقت سابق بأن موعد امتحانات الترم الأول 2021، عقب إجازة منتصف العام، في 20 فبراير المقبل، وأشار المجلس إلى أنه تم استكمال تدريس جميع المناهج الدراسية عبر منظومة التعليم عن بُعد، وأن إجازة منتصف العام بدأت 16 يناير الجاري، وحتى 20 فبراير القادم.

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وأوضحت المصادر المطلعة أنه من المرجح أن يتم تقسيم الحضور بين الطلاب كما كانت عليه في الترم الأول والإعتماد بشكل كبير على المنصات التعليمية والقنوات التلفزيونية، وأضافت تلك المصادر أن التفاصيل والشكل الكامل لامتحانات الترم الأول وشكل الدراسة سيتم الإعلان عنه 14 فبراير الجاري.