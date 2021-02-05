فيديوجراف: الإنترنت الآمن.. مشروع التعليم الجديد للطلاب من بداية 4 ابتدائى

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الخطة المستقبلية للاستمرار فى تطوير منظومة التعليم خلال الخمس سنوات المقبلة، تستهدف التوسع فى مشروع الإنترنت التعليمى الآمن من العديد من الخطوات المهمة.





والفيديوجراف التالى يوضح خطة وزارة التربية والتعليم لتوفير الإنترنت التعليمى الآمن للطلاب. وأشارت "التربية والتعليم" إلى أنها تعمل دائما على تطبيق أحث النظم العلمية التربوية لإنتاج جيل متسلح بأحدث أساليب العلم.

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