طارق رضوان: توم مالينوفسكى يحاول فتح أبواب الكونجرس أمام الإخوان

جدة - نرمين السيد - قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن توم مالينوفسكى، عضو مجلس النواب الأمريكى، يحاول فتح أبواب الكونجرس أمام الإخوان المسلمين، من خلال محاولة تشكيل مجموعة داخل الكونجرس الأمريكى لمراقبة وضع حقوق الإنسان فى مصر والسماح لهم بعقد جلسات إحاطة ومؤتمرات فى مبانى الكابيتول هيل.





وتابع رضوان، فى بيان له، اليوم الجمعة، أن هذا الأمر يخالف ميثاق الأمم المتحدة، وتعاريفها بأنه لا يحق لأية دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأى سبب كان، فى الشؤون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مالينوفسكى يحاول ببساطة تمكين الجماعة الإرهابية العنيفة فى مصر لإعادة لعب لعبتها المخادعة القديمة على الرأى العام وصناع القرار الأمريكيين من خلال التظاهر بأنهم مجموعة من النشطاء السياسيين أو العاملين فى المجتمع المدنى للترويج لأجندتهم الإسلامية الجهادية.

‏‎واختتم تصريحاته بالقول: "لذلك، من الواجب علينا كبرلمانيين نمثل الشعب المصرى بجميع طبقاته وطوائفه، قررنا أن نطلق مبادرات إلى الكابيتول هيل لتذكير أعضاء الكونجرس، مثل النائب مالينوفسكى، بأن العمل مع الإسلاميين السياسيين بشكل عام والإخوان المسلمين خصوصًا، سيضر فى النهاية بالأمن القومى للولايات المتحدة، كما أنها تؤثر حاليًا على استقرار وأمن مصر والدول العربية الأخرى التى صنفت الجماعة على أنها منظمة إرهابية، وغنى عن الذكر أن الإخوان المسلمين هى المظلة الأم لمنظمات حسم وجيش الإسلام وأنصار بيت المقدس، والتى صنفتها الولايات المتحدة وأوروبا على أنها منظمات إرهابية دولية".