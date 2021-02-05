والتر بواليا: حظ سيئ يلازمني فى الأهلى.. وأتمنى دعمي من الجمهور

علق الكونغولي والتر بواليا مهاجم الأهلي على سوء الحظ الذي يلازمه منذ القدوم إلى الفريق الأحمر، وعدم تسجيل أهداف منذ القدوم للقلعة الحمراء، حيث تم إلغاء هدفين له أحدهما بالدوري أمام بيراميدز والثاني في كأس العالم للأندية أمام الدحيل القطري ، وقال بواليا عبر حسابه على تويتر: " حظ سيئ غير عادي يلازمني ، لكنني سأتغلب عليه بتوفيق من الله".

ووجه رسالة لجماهير الأهلي: "من الأفضل عدم التخلي عن دعمي.. سأبذل كل طاقتي لسعادتكم".