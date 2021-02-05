نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بروتوكول تعاون بين اتحاد الجامعات والكشافة والمرشدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للكشافة والمرشدات (أون لاين)، حيث قام بالتوقيع على البروتوكول الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي للجامعات ومحمد عباس رئيس الإتحاد العام للكشافة والمرشدات في حضور الدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام إتحاد الجامعات، والدكتور محمد غيده عضو مجلس إدارة إتحاد الكشافه والمرشدات.

وقدم محمد عباس الشكر والعرفان إلي الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات لموافقته علي تنفيذ هذا البروتوكول، مؤكدا ان الهدف من البروتوكول هو الإستفادة بقدرات الشباب الخلاقة وتنمية مهاراتهم ومواهبهم، وتوسيع قاعدة الممارسة والمشاركة للأنشطة الشبابية والكشفية والجوالة، وإستثمار أوقات الفراغ، وكذا التعاون مع الهيئات والوزارات التي ينتمي لها شباب مصر مما يعود بالنفع والفائدة علي المجتمع.

كما وجه الدكتور صبحي حسانين الشكر الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الإهتمام بتفعيل هذا البروتوكول الهام لجميع طلبة وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، والذي يحث على تنمية روح الولاء والإنتماء لشباب مصر، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية وما تضمنه من توصيات لمؤتمرات الشباب، موضحا أن البروتوكول سيشمل كل مجالات الأنشطة المشتركة بين الهيئتين، مشيرا الى انه تم الإتفاق علي تعظيم دور المشاركة في المجالات والأنشطة المشتركة لشباب مصر تعليميا وثقافيا ورياضيا وفنيا، مؤكدا أنه سيتم الإتفاق علي صياغة خطة سنوية لتنفيذ الأنشطة المختلفة بين الاتحادين.