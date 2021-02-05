انت الان تتابع تفاصيل خبر التعليم تنشر ملامح خطة التعليم لاستكمال الدراسة وتجهيز المدارس للامتحانات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تستعد لاستكمال الدراسة في النصف الثاني من العام الدراسي 2021 بعد انتهاء إجازة الفصل الدراسي الأول، أي ستستأنف السنة الدراسية في 20 فبراير، بعد 26 يومًا اعتبارًا من 16 يناير من العام الماضي.

وقال مصدر رسمي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه أكد على ضرورة استكمال أعمال الصيانة داخل المدرسة، وضرورة التأكيد على الإجراءات الوقائية وعوامل السلامة والأمن داخل المدارس والمدريات التعليمية.

ملامح خطة استكمال الدراسة

وأكد المصدر هناك تعليمات مستمرة لاجتياز المدرسة والتأكد من جاهزيتها قبل بدء الفصل الدراسي الثاني الذي يبدأ في 20 فبراير، وأكد أن خطة الفصل الدراسي الثاني تبدأ من امتحان الفصل الدراسي الأول بسبب أزمة كورونا وانقطاع البحث.

وأوضح المصدر أنه جاري إعداد استمارة بدء الفصل الدراسي الثاني وطرق الدراسة ونظام الحضور وشرح المقررات والمقررات، وسيتم الإعلان عنها بشكل نهائي من خلال المؤتمر الصحفي للوزير في 14 فبراير.

وأوضح المصدر أن هذا البحث يرجح إجراؤه بنفس طريقة بداية الفصل الدراسي الماضي، وتقسيم أيام الحضور والدورات، والاعتماد أكثر على القنوات التعليمية والمنصات التي تعدها وزارة التربية والتعليم.

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، إن مؤتمرا صحفيا سيعقد في 14 فبراير العام المقبل للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالسنة الدراسية وعودة الفصل الدراسي، والتأكيد على عدم إلغاء العام الدراسي. يجب اتباع المخطط الزمني “المعدل” للدراسة.