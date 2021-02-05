فيديو.. المفتى: المستريح سارق لأموال المواطنين

جدة - نرمين السيد - وأضاف علام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أننا فى حاجة إلى ثقافة حقيقية تنضبط فى إطار منظومة الدولة لمواجهة ظاهرة المستريح.
وأوضح مفتى الجمهورية، أن فوائد البنوك قائمة على دراسات طويلة ومقعدة ولكنها فى النهاية تحمى المواطن، لافتًا إلى الإسلام عمل على المحافظة على الأديان والنفس والعقل والنسل والمال.
ونصح المواطنين قائلاً: "شوف قبل ما تتصرف، وادرس المسألة وأين ستضع أموالك".
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