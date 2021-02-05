موسيماني: وجودنا فى نصف نهائي المونديال رائع وأتمني مواجهة بايرن بالأحمر

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي رغبة فريقه في تقديم عرض قوي أمام بايرن ميونيخ الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
أضاف موسيماني : مباراة بايرن ميونخ لا تحتاج إلي الحديث بشكل كبير عن الخطط والفنيات بقدر ما تحتاج إلي تركيز شديد في كيفية تقديم عرض قوي ومميز واختيار طريقة لعب تتناسب مع مواجهة بطل أوروبا.
وأوضح : دراسة بايرن ميونخ فنيا وتكتيكيا أمر مهم للغاية بالطبع ولكن مهما قمت بدراسته سيكون الأمر صعب للغاية خاصة واننا نواجه قائمة لاعبين مميزين علي المستوي الفردي و الخططي والمهاري.
َواوضح المدير الفني للأهلي إلي أن فريقه يتطلع للاستفادة من اخطائه في مباراة الدحيل أمس من أجل تجنب تكرارها في مواجهة بطل أوروبا المقبلة.
وقال : نسير في رحلتنا مسيرتنا خطوة خطوة في البداية كنا نطمع في الفوز بدوري أبطال إفريقيا من أجل المشاركة في كأس العالم وهو ما تحقق وبعدها بدأ التفكير في الفوز علي الدحيل في افتتاحية المشوار بالمونديال من أجل مواجهة بايرن ميونيخ في قبل نهائي البطولة واليوم نحن أمام تحدي جديد بمواجهة بطل دوري ابطال أوروبا.
واتم موسيماني : اتمني مواجهة بايرن ميونيخ ونحن نرتدي قميصنا الأحمر الأساسي وننتظر دعم جماهيرنا في الملعب من أجل تقديم عرض قوي أمام البايرن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسيماني: وجودنا فى نصف نهائي المونديال رائع وأتمني مواجهة بايرن بالأحمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.